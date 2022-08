Jeg har som personlig trener hatt en del samtaler med mine kunder og andre medlemmer som har fått det til å knyte seg ordentlig i magen, og det har ofte handlet om akkurat dette. Mye kropp og hud i monitor hos andre på trening. Det har vært tårer, frustrasjon og mye prat rundt det for å få et annet fokus.

Jeg kan forstå at det er et ønske hos noen å gå med en magetopp/sports-bh og shorts. Om jeg tror på de når de sier at det ikke er for å vise seg frem? Nja, ikke helt.

Er det noe galt i det? Nei, absolutt ikke. Det er flott å være stolt av hva man har fått til på trening, det krever dedikasjon både på trening og ellers i hverdagen.

Så har du den andre siden da, den jeg savner litt at blir belyst. Og det er at mange nok ikke klar over hvor mye det krever av noen å bare møte opp på et treningssenter. Å si at det ikke har noen betydning hva folk har på seg når de er på et treningssenter, ref klesregler, for om noen møter opp igjen og igjen og igjen på trening, vitner om uvitenhet i mine øyne. At de som sliter med dette ikke har hylt like høyt i denne debatten her, betyr ikke at de ikke finnes, for det gjør de, det kan jeg love.

Så kan man argumentere med at det ikke er enkeltpersoners ansvar at andre ikke skal bli ukomfortable pga hvordan noen går kledd. Men at vi som jobber i treningsbransjen har et ekstra ansvar? Ja, absolutt! Og klesregler vil jeg absolutt si er å ta det ekstra ansvaret.

Det er vanskelig å vite hvor man skal sette grensen på hva som er for lite tøy, men vi kan komme et stykke på vei med å bare tenke oss om en gang til før man går ut av huset. Er en pupp og en rumpeball på vei ut så burde kanskje toppen og thigtsen være liiiittt større, eller?

PS: man kan faktisk være himla sexy med litt mer tøy på seg også, bare sånn til info.

