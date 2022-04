Jens Ove Kristiansen, som er styremedlem i Europabevegelsen Sør, skriver i et innlegg i Fædrelandsvennen 26. april at Agder trenger EU.

Ja kan hende det, men verden er så mye større enn EU. Jeg vil poengtere at EU representerer et demokratisk underskudd først og fremst når det gjelder folkestyre. EU flytter makten vekk fra folk. Hver dag forslår EU ti nye lover om alt mellom himmel og jord, uten at befolkningen deltar. 9 av 10 beslutninger det danske Folketinget tar er allerede bestemt av et massivt byråkrati i Brussel.

42 prosent av alle saker som behandles i norske bystyrer og kommunestyrer har først vært behandlet av EU. Norge har handelsavtaler med en rekke land utenfor Europa. Interessant er det at Storbritannia som en av Norges viktigste handelspartnere, har valgt å gå ut av unionen. Storbritannia utgjorde 16 prosent av økonomien i EU. Storbritannia er et stort eksportmarked for norske varer og tjenester. Med Brexit har EUs andel av norsk eksport sunket til 58 prosent. Den delen av norsk handel som foregår i EØS har blitt mindre.

EU vil fortsatt være en viktig handelspartner i årene som kommer, men handelen foregår globalt og ikke gjennom EØS, som det er viktig å finne alternativer til. Frihandelsavtalen som ble inngått i 1973, gjelder fortsatt om Norge skulle velge å gå bort fra dagens EØS-avtale. Den må oppgraderes i betydelig grad, men slett ikke umulig å få til.

Når det gjelder landbruk (landbruk og fisk er ikke en del av EØS avtalen) så importerer Norge i dag landbruksvarer fra EU på rundt 60 milliarder, men vi eksporterer til EU for ca 6 milliarder kr. Hvor er gjensidigheten mellom to parter i handel som lå til grunn for EØS-avtalen her? Skulle fisk og landbruk være unntak til evig tid?

Norge må styrke sitt importvern av landbruksvarer og ha råderetten over våre hav og fiskeressurser, likeledes vannkrafta vår.

Nylig har EU inngått nye langsiktige avtaler med nasjoner som Canada, Japan og Sør-Korea. Sveits som sammen med Norge, Island og Lichtenstein er medlemmer av EFTA, har valgt å stå utenfor EØS og heller basere seg på bilaterale avtaler med EU.

Ja, Norge er en del av verden og ved å stå utenfor EU så velger vi å ta vare på vår sjølråderett og vårt folkestyre samtidig som vi jobber for solidaritet for alle verdens flyktninger.

Konklusjon: Hensynet til demokratiet er et hovedargument mot norsk medlemskap i EU. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre der folk deltar og politikerne står til ansvar for velgerne.

