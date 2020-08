Nærmeste pårørende kritisk til bruk av mer tvang

Fædrelandsvennen publiserte tirsdag 21.07.20 en forsideartikkel med overskriften «Pårørende vil endre loven for å kunne bruke mer tvang».

I artikkelen forteller «Kristin» og hennes søstre historien om nevøen sin for å begrunne sitt ønske om å endre Helse og omsorgstjenesteloven, tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Som nærmeste pårørende til nevøen leste jeg artikkelen med sjokk og vantro. Jeg deler ikke tantenes syn og ønsker å kommentere flere ting jeg reagerer på i artikkelen.

Forsøket på anonymisering var altfor dårlig. Ved å stå frem med bilder og konkrete opplysninger om nevøen og familiens situasjon burde tantene ha skjønt at de fleste som kjenner noen i familien vet hvem denne historien dreier seg om.

Det er kritikkverdig at hverken tantene eller journalisten har tatt kontakt med nevøen og hans nærmeste pårørende for å gi dem en mulighet til å uttale seg i saken. I det minste kunne tantene ha informert nevøen og hans søsken om at artikkelen kom på trykk. Da kunne de ha vært forberedt på belastningen en slik sak medfører.

«Kristin» ønsker å endre loven på bakgrunn av sin opplevelse med nevøen. Det er selvfølgelig hennes rett, men jeg synes én enkeltsak blir et meget tynt grunnlag for ønsket. Grunnlaget blir enda tynnere når det i artikkelen viser seg at hun ikke kjenner denne enkeltsaken i detalj:

Artikkelen nevner at nevøen «året etter fikk sin første narkotikadom». Det impliserer feilaktig at nevøen har flere dommer enn en betinget dom for besittelse av et ulovlig rusmiddel.

Videre står det at nevøen ble tvangsinnlagt ved en behandlingsinstitusjon for ungdom med alvorlige atferdsvansker, og at han av ulike grunner måtte kansellere programmet. Dette medfører ikke riktighet. Nevøen takket frivillig ja til et individuelt skjermingsvedtak og har aldri vært institusjonalisert. Etter skjermingstiltaket deltok nevøen frivillig i et behandlingsprogram for ettervern. Nevøen fullførte programmet, noe som endte med at han på det tidspunktet var i full jobb. Dessverre mistet han jobben som han fungerte meget godt i på grunn av nedbemanning. Påstanden om at nevøen ikke ønsker hjelp stemmer altså ikke.

Videre står det at tantene føler seg sviktet av hjelpeapparatet. Hvis de hadde satt seg inn i den aktuelle loven de ønsker å endre hadde de forstått at kommunen riktignok har plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende, men at en persons pårørende er vedkommende som er definert som pårørende i pasient- og brukerrettighetsloven. Med andre ord er ikke tantene i denne sammenhengen å regne som pårørende. Da er det kanskje ikke så rart at de blir avvist eller ikke får svar av hjelpeapparatet? Så det som omtales som et dypt strukturelt problem er for meg som nærmeste pårørende en velsignelse. Norsk lov forhindrer at uvedkommende kan kreve tvang. Det skulle egentlig bare mangle.

Det artikkelen ikke nevner er at situasjonen til nevøen ser lysere ut i dag. Han er blitt rusfri frivillig og fyller dagene med sunne fritidsaktiviteter. Men han har lenge ønsket seg tilbake i jobb. En meningsfull hverdag er etter min mening avgjørende for rehabilitering, så istedenfor tvangsbehandling trenger han først og fremst hjelp til å komme seg ut i arbeid igjen.

Det er her jeg, som nærmeste pårørende med fullmakt i hans sak, opplever at det ikke er tilstrekkelig hjelp å få: Da han gikk på dagpenger etter å ha mistet jobben fikk han avslag på sitt ønske om hjelp til å finne nytt arbeid. Det ble forventet at han skulle klare det selv, så i løpet av de 2 årene med dagpenger ble det ikke satt inn arbeidsrettede tiltak. Og i det siste møtet med NAV, som jeg var med på, fikk han beskjed om å reise rundt til bedrifter for å levere sin CV og høre om ledige stillinger. Det er nok ikke mange bedrifter som rekrutterer på denne måten lenger. I tillegg er konkurransen om aktuelle ledige stillinger stor, spesielt etter alle permitteringer grunnet pandemien vi er midt opp i. Uten konkrete tiltak for at han kommer seg tilbake i jobb frykter jeg at veien tilbake til en meningsfull hverdag, og et permanent rusfri liv, kan bli unødvendig lang.

Det nevøen, og andre i tilsvarende situasjon, trenger er støttespillere og et hjelpeapparat med en pragmatisk holdning fremfor prinsipielle holdninger om «hjelp» som bryter med deres grunnleggende menneskerettigheter.

Far til den omtalte nevøen

