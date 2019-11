Ordføreren er overrasket – jeg er redd!

At Samferdselsdepartementet har satt sitt arbeid med Gartnerløkka på vent, burde ikke overraske noen. Nå må politikerne i Kristiansand være krystallklare på at E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen er et ønsket byutviklingsprosjekt som må gjennomføres snarest mulig!