Norske olje- og gassinstallasjoner må sikres

I forrige uke sa tidligere hærsjef, generalløytnant Robert Mood, til NRK at det vil være enkelt å ramme norske olje-, gass- og forsvarsinstallasjoner med droner, og at det er sannsynlig at aktører vil planlegge angrep mot norske oljeanlegg i fremtiden.