Styreleder Cultiva

Jeg viser til artikkelen om ekstra honorar for 2019 til styreleder Kjersti Løken Stavrum i Cultiva. Jeg presiserte for journalisten at ekstraarbeid i forbindelse med prosessen og ansettelse av daglig leder også var en svært viktig grunn til at jeg stemte for dette honoraret. Dette til orientering.

