Som Kåfjord selv skriver, sikrer strømkompensasjonsordningen kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at kunder får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien for strømforbruk knyttet til husholdningsformål.

Fra januar 2022 har satsen vært 80 prosent, og denne øker videre til 90 prosent med virkning fra september 2022. Strømstøtten gis der hvor spotprisen er høyere enn 70 øre/kWh, og taket for støtten er 5.000 kWh per måned per boenhet.

Strømkunder hos LOS mottar samlet faktura for både nettleie og strøm. Kundene vil se at strømstøtten kommer som fratrekk på denne fakturaen under nettleiedelen.

Kompensasjonen til kunden beregnes med bakgrunn i en flat gjennomsnittlig spotpris for gjeldende måned. For april 2022, som Kåfjord refererer til i regnestykket sitt, var gjennomsnittlig spotpris 173,89 øre/kWh i prisområdet Sør-vest Norge. Pris over 70 øre/kWh dekkes av kompensasjonsordningen med 80 prosent. Merverdi legges til beløpet slik at reelt fradrag for april blir 103,89 øre/kWh.

Den reelle kjøpsprisen for strømleverandørene i spotprismarkedet er høyere enn den gjennomsnittlige strømprisen per måned som legges til grunn i kompensasjonsordningen. Grunnen til dette er at strømleverandørenes kjøp regnes etter pris og forbruk pr time. Snittprisen som benyttes i kompensasjonsordningen er flat gjennomsnittlig spotpris.

Kunder med spotprisavtaler kjøper strøm for hver enkelt time gjennom måneden. Normalt er forbruket høyest på morgen og ettermiddag, i de timene hvor strømprisene er høyest. Det påvirker prisen LOS som leverandør betaler. I regnestykket som ble oppgitt var det tatt utgangspunkt i en pris til kunde med merverdiavgift, mens kjøpsprisen for LOS var uten merverdiavgift.

Kompensasjonsordningen tar imidlertid ikke høyde for at det finnes ulike strømprodukter/avtaler hos de ulike leverandørene. LOS Flytende strøm er en variabel strømavtale med 14 dagers varslingsfrist ved prisendringer. Dette innebærer at prisen er fast i denne 14 dagers-perioden, som da gir en forutsigbar strømpris for kunde. Som leverandør er da LOS avhengig av å ha en forutsigbar kjøpskostnad på strømmen som skal leveres til kunden. Derfor kjøpes strømmen inn via såkalte fremtidskontrakter for levering av strøm. Disse har andre priser enn i spotprismarkedet.

