For noen uker siden ble en hvalross felt. Sistnevnte medførte ikke bare nasjonale, men også internasjonale negative reaksjoner hvor det blant annet ble siktet til at dyret bare hadde gjort det som var naturlig for den dyrearten.

Bjørnene ble skutt og drept fordi det den senere tid var funnet mange drepte sauer i Snåsa som rimelig sikkert var begått av bjørn. Hvalrossen ble felt grunnet mange påførte skader på småbåter og brygger, men primært etter at dyret begynte å vise truende oppførsel overfor barn og voksne i nærheten. At menneskene burde holdt seg på lengre avstand er en annen sak.

Begge dyrene handlet ut fra sine egne og naturlige instinkt og levemåter. Begge er karakterisert som rovdyr. Bjørnene spiser blant annet sauer som de kommer over, og det er for dem en helt naturlig måte å skaffe seg mat på. Forskjellige hvalrossarter livnærer seg med å fange og spise muslinger og sel, andre av fugl. Helt naturlig for å kunne leve.

Hva er så forskjellen? Bjørnene jaktet i for dem et helt naturlig terreng. Hvalrossen hadde forvillet seg inn i en fjord milevis lenger sør, til et urbant sted og med et helt annet klima enn der denne dyrearten hører hjemme, nemlig i arktiske strøk helt nord på jorden. Altså et ikke naturlig terreng i Oslofjorden, men dyrets instinkter og levemåte var uforandret. Derfor fant Freya steder hun kunne ligge og hvile på. Da ble det ofte båter og småbrygger i stedet for isflak. Dyret var selvsagt ikke klar over de økonomiske konsekvensene det påførte.

Et dyr er et dyr uansett om det lever på land eller i havet. Hva er så forskjellen på bjørn og hvalross når vi mennesker vurderer det best å avlive dyret? I dette tilfellet kjendishvalrossen Freya?

