Selv det daglige brød er blitt en uoverstigelig utgift for dem som har minst. Nøden oppsummeres gripende med sitatet: «Det er tragisk, og det skal ikke være sånn.»

Etter krigen var det en klar politisk målsetning at vi skulle bygge velferdsstaten. Alle skulle få hjelp til å kunne dekke de mest grunnleggende behov for bolig, mat og helsehjelp. Ingen skulle behøve å stå i kø for å skaffe seg sitt daglige brød. Slik er det tydeligvis ikke lenger, og grunnen er åpenbar: den siste høyreregjeringens bevisste nedbygging av velferdsstaten og frislipp av profittjaget til de som allerede har nok.

Det skal ikke være sånn!

Valget for et år siden var i stor grad en folkeavstemning mot den sittende høyreregjeringen. Velgerne ønsket et klart oppgjør med en politikk som kuttet i velferdsgoder for å kunne øke inntektene til dem som allerede hadde nok fra før. Det er derfor ganske utrolig at Arbeiderpartiet ikke har sett sin besøkelsestid og tatt et virkelig oppgjør med kapitalmakten.

Det skal ikke være sånn!

Strømkrisen er et symptom på hva som har gått så fryktelig galt. Vi er låst til et system der prisdannelsen er så absurd at vi kunne forvente at Arbeiderpartiet hadde tatt et kraftig oppgjør med selve det umenneskelige systemet. Siden utbyttet stort sett går til staten, blir det i praksis en ekstraskatt. En skatt som rammer alle uten hensyn til betalingsevne!

Det skal ikke være sånn!

Høyresiden har visstnok flertall på mange meningsmålinger. Dette til tross for at det er flere års høyrepolitikk som har ført oss ut i det uføret vil opplever i dag. Det er som å takke tyvene for at de stjeler fra oss! Vi trenger derfor en regjering som virkelig viser at de er til for folk flest. Så kan den overlate høyrepolitikken til Høyre!

For skal det virkelig bli sånn i framtida også?

