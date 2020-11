– Det er viktig at vi tar inn over oss at disse ideologiene, og dette hatet, på ingen måte er forsvunnet. Det skjer her, det skjer nå, skriver lederen i Norsk Folkehjelp Kristiansand. På bildet statsminister Erna Solberg i lystog under markeringen av 80 år siden krystallnatten i 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB