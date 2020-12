Ytre Ringvei

Nå er det noen som må skjære igjennom. Kristiansand må få en ringvei før Gartnerløkka slik at den eneste flaskehalsen på veien mellom Oslo og Stavanger ikke er her på Sørlandet. Se på køene som er hver dag, kanskje de som planlegger ikke kan sin jobb godt nok eller er styrt av en gjeng som blander seg i ting de ikke kan noe om. Bygg ringveien nå som det er maskinpark og anlegg i gang på den ene siden av byen. For det kan jo ikke dreie seg om utslipp når det er flere hundre eller tusen biler som sviver på tomgang hver dag på samme strekning år ut og år inn. Nå må hue opp av sanden og realitetene ses i øynene.

