Miljøby, eller...

I uken som har gått har det vært veldig glatt på Grimsbroa og langs Setesdalsveien. Vi oppfordres alle til mer gange og sykkel, men da må jo forholdene tilrettelegges. Grimsbroa ble oppgradert for et par år siden, men når det er glatt blir det ikke strødd på den. I tillegg er det nye høye vegger på begge sider, men ikke rekkverk. Det er rett å slett farlig å gå over den. Det samme gjelder fortau fra Grim til Gartnerløkka. Hvorfor strør dere ikke her. Er det fordi traktor ikke kan kjøre over broa og dere derfor må feie for hånd når vinteren er over. Ser jo at veibanen alltid er strødd eller tørr så bilene har topp forhold. Er dette verdig en miljøby?

