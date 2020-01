Er halve USA Trumpifisert?

Ser på Dagsrevyen at amerikanere sitter ute i kulde og regn i over et døgn for å overvære et valg-møte med Donald Trump. Noen av de frammøtte hevder at det er Gud som har innsatt denne figuren i president-embetet.

