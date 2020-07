God selvfølelse er med å bygge god folkehelse

Foto: Martinsen, Jarle

Det er med undring vi leser leder for Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og Frp-politiker Steinar Andersen sitt leserinnlegg i Fædrelandsvennen hvor han mener at kroppspress er positivt.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn