

Han er prest, men han er også en selger av et produkt, nemlig en tro. Helt greit. Det er lov å tro på noe, jeg vil si; det er bra å ha noe å tro på. Men, han skriver at i et sekulært samfunn så «skal en tenke i takt». Morsom påstand, men akk så feil.

I min tid som forsiktig «søkende» så var min viktigste lærdom at innenfor kristne miljøer skal man ikke ha noen egen mening. Salgsargumentet til Tønnessen er derfor ganske så feil etter mitt syn. Hadde det vært en bil han forsøkte å selge, så hadde han blitt rammet av forbrukerloven.

