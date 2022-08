Bakgrunnen for spørsmålet er en artikkel i Fædrelandsvennen 02.08.2022. I reportasjen med statsforvalter Gina Lund og hennes avdelingsdirektør Eva Louise Bjørlo opplyses det at det tar opp til ni måneder å få behandlet en klagesak, tre ganger så lang tid som lovkravet.

På bildet i Fædrelandsvennen slår statsforvalteren oppgitt ut med hendene og uttaler – det er helt uakseptabelt. Det er jeg enig i – det er helt uakseptabelt.

Hovedgrunnen er at de mangler jurister med kompetanse i plan- og bygningsloven og sliter med å ansette nye. Selv om det er lite attraktivt å jobbe som jurist hos Statsforvalteren, får vi håpe at de som blir ansatt har de nødvendige kvaliteter, og at vedtakene blir fattet med klokskap. De er som regel endelige og kan ikke påklages. Vetoretten i den type saker er betenkelig.

I årsrapporten for 2021 skriver Statsforvalteren i sin beretning at det er utfordringer med budsjettkutt og ytterligere nedbemanning. Ledergruppen har derfor blant annet sett på hvordan det kan jobbes smartere og at det må foretas smertefulle prioriteringer fra 2022 og framover. Det står også i rapporten at kjernevirksomheten, som er klagebehandling og tilsyn, må gis høy prioritet.

Vår del av fylket er inne i en svært spennende utvikling med utgangspunkt i Morrow-etableringen i Arendal. Slår den til for fullt, vil den gi store muligheter og utfordringer både i Arendal og nabokommunene, kanskje i et tempo som vi ikke har vært vant til og har erfaring med. Det er derfor svært viktig at Statsforvalteren tar dette inn over seg og organiserer virksomheten slik at en både er løsningsorientert og fokuserer på hva som er vesentlig. Med rundt 170 ansatte er det vel muligheter for å sette inn ressursene der skoen trykker mest.

Så får vi håpe på at Statsforvalteren blir en positiv medvirker til det som kan bli «en ny tid» i vår region og ikke en forsinkende bremsekloss.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.