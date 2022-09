Tråden omhandler situasjonen i omsorgstjenesten – hvor ille det er blitt og hvilke dårlige opplevelser noen forfekter. Forfatterne er ofte de samme, som presenterer negative holdninger, eller synsere som lufter sin mening.

Jeg blir så lei av dette negative ordskiftet – kunne de samme forfattere gjøre organisasjonen en tjeneste ved å skrive noe positivt innimellom, om noe som er bra, ja, så ville det være tjenlig. Trivsel hos ansatte bygger trivsel hos brukere. Å fremme positivitet synes vanskelig for en del forfattere jeg leser teksten til.

Hvordan har så de ansatte det? Hvordan opplever de dagen? Jeg har selv erfaring fra et hektisk arbeidsmiljø, fra godt til mindre godt.

Denne dagen valgte jeg å gå i samtale med ansatte – tilfeldig valgte. Jeg snakket med ni personer her i Søgne. Representanter fra to tjenestesteder. Sykepleiere, hjemmesykepleiere, omsorgsarbeidere. Jeg opplevde miljøet de er en del av, og ble stolt på deres vegne. Jeg ble fortalt om at ting er på stell, at det er trivsel, men at travelhet og lønnsnivå gjør at man nødvendigvis ikke makter å stå i samme yrket livet ut.

Jeg opplevde et bilde der det glinset av godt vedlikehold, men også at jobbene omkring eldre mennesker er krevende, men som det ble sagt: Jeg elsker jobben min.

De ansatte jeg snakket med på avdelingene skrøt av lederne sine. Jeg tenker på hva det igjen betyr for brukerne. Arbeidsmiljøet. Det smitter over på helheten, inklusive brukerne. Så er det noen som aldri får helt nok, som i utgangspunktet er krevende å tilfredsstille.

Selv representerer jeg eldrebølgen som skyller innover velferds-Norge. Vi må skamme oss i vår kravstorhet og være fornøyd med et rent og velstelt rom, flotte ansatte, hvor de fleste passer til jobben, selv om det skulle være med adresse Tveit, stedet noen her i Søgne skremmer med.

Fremtiden inneholder også forventning, men vær så snill og se innsatsen, se hvilke goder vi fremdeles besitter. Vi burde gi tilkjenne takknemlighet, når det fortjenes.

Jeg ser hjemmesykepleiere som er på farten, hver dag, tidlig og sent. Jeg ser hvilke utfordringer de møter. Låste dører, ventetid på bruker, ja hele tiden er de i traktene omkring oss. Takk til disse for utholdenhet og tålmodighet i sitt arbeid.

Jeg undres. Jeg hadde nok neppe orket kravmentaliteten som en del forventer og forfekter. For en flott helsetjeneste jeg opplevde å «snakke med» i dag. Neste gang vil jeg besøke noen brukere. En stor takk fra oss fleste.

