Takk til Pensjonistpartiet for å gi oss pensjonister mulighet til å fortelle om hva Kildens mange aktiviteter betyr for oss.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Saken er allerede godt belyst i innleggene til Harald Furre og Iver Holter-Andersen.

Jeg vil løfte fram Sølvstrupene, et amatørkor som drives helprofesjonelt av Kilden Dialog med en av Norges fremste kordirigenter som musikalsk leder. Nedre aldersgrense er 62 år, det er ingen opptaksprøve, og det er 150 medlemmer.

Det er til og med en ganske lang venteliste (for kvinnestemmer, menn slipper rett inn!) 32 medlemmer av Sølvstrupene deltar (til strålende kritikker) i høstens store satsing på Intimscenen, Samhold Søkes.

Koret deltar i store og små produksjoner. Sølvstrupene er helt unikt i nasjonal sammenheng. Mitt poeng er at «alt henger sammen med alt». Det er den unike helheten av profesjonelt teater, opera, symfoniorkester og kulturhus som åpner for slike tiltak som Sølvstrupene er et eksempel på.

Korsang og fellesskap er dokumentert å være hemmende på utvikling av demens og gir forlenget levetid og bedre helse. Det er ikke mulig å måle hvor store besparelser innen helse- og omsorgstjenestene Sølvstrupene og andre tilbud i Kilden til oss i den eldre generasjon medfører. Enda vanskeligere er det å måle glede, fellesskap og samhold.

Det hadde vært hyggelig om Pensjonistpartiets bystyregruppe tok en tur en mandag kl 11.30-1300 og fikk oppleve en øvelse i Sølvstrupene. Aller helst ser jeg dere gjerne på Intimscenen, Samhold Søkes spilles til og med lørdag 24. september.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.