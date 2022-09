Det internasjonale samfunnet har ennå ikke tatt noen konkrete tiltak for å forhindre at det iranske regimet skaffer seg atomvåpen.

Siden Biden tiltrådte i januar 2021, ser det ut til at det iranske regimet vil kjøpe seg tid til å gjøre fremskritt med det kontroversielle atomprogrammet.

Gjennom flere forhandlinger har prestestyret fått fart på atomprogrammet sitt, økt urananrikningen fra 20 prosent til 60 prosent, drevet forskning og utvikling og produksjon av uran, og laget flere sentrifuger.

Dagen etter at de fikk en avtale om utvidet overvåkning gjennom Det internasjonale atomenergibyrået ved å installere overvåkningskameraer på sine atomanlegg, kunngjorde Iran i fjor at det ikke ville tillate byrået å se bilder fra anleggene. Iran har for tiden nok anriket uran til å bygge en atombombe, ifølge IAEA.

Iran nekter også å svare på IAEAs spørsmål om uranpartikler funnet på tre atomanlegg.

I mai måned erkjente byrået at den islamske republikken «ikke har gitt troverdige forklaringer på byråets funn på disse stedene». Byrået er fortsatt klare til å samarbeide med Iran for å løse alle disse problemene.

Institutt for vitenskap og internasjonal sikkerhet sa i fjor at Iran har nok anriket uranheksafluorid (UF6).

Det internasjonale samfunnet har ennå ikke iverksatt noen konkrete tiltak for å hindre at Iran blir en atommakt. Dette til tross for kritiske rapporter, og selv om en felles uttalelse utstedt av Storbritannia, Frankrike og Tyskland i juni i fjor erkjente at Teheran «ikke har noe troverdig sivilt behov for anriket uran, som er nødvendig for utvikling av atomvåpen».

I en felles erklæring utsted 10-09-2022 fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia kommer det bl. annet følgende informasjon:

«I juni vedtok IAEAs styre, med et overveldende flertall, en resolusjon som ber Iran om å iverksette hastetiltak for å svare på byråets utestående spørsmål. Iran har ikke tatt noen skritt tre måneder senere, som bekreftet av IAEAs generaldirektørs siste rapport…

… Gitt Irans unnlatelse av å inngå avtalen på bordet, vil vi konsultere, sammen med internasjonale partnere, hvordan vi best kan håndtere Irans fortsatte kjernefysiske eskalering og mangel på samarbeid med IAEA angående deres NPT-sikkerhetsavtale.»

Vesten burde forstå at hvis den islamske republikken blir en atomvåpenstat, vil atomvåpen falle i hendene på dens militsgrupper. Iran har allerede etablert våpenfabrikker i utlandet og produsert atomvåpen i utlandet, også i Syria. Disse våpen inkluderer missiler med avansert teknologi.

FNs årsrapport for 2021 la fram en økende mengde bevis som tyder på at Iran leverer betydelige mengder våpen og komponenter til sine allierte, houthiene i Yemen.

Stormaktene bør ikke behandle den islamske republikken som en rasjonell og moderne statlig aktør som vil opptre seriøst dersom den har atomvåpen. Dette er et revolusjonært regime som vil eksportere sin ideologi til andre land. Dette står i Irans grunnlov, som «gir det nødvendige grunnlag for å sikre fortsettelsen av revolusjonen både hjemme og i utlandet.»

Alt dette betyr at det internasjonale samfunnet har dårlig tid for å stoppe det iranske regimet fra å skaffe seg atomvåpen. Den må handle før det er for sent.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.