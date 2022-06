Det er nå kjent at kostnadene til nye Wilds Minne skole vil øke med 145 millioner, altså med 30 prosent. Riktignok inklusiv enkelte utvidelser, men likevel.

Kristiansand kommune bør legge fram nye kalkyler for Gartnerløkka. Om budsjettsprekken her bare blir halvparten av Wilds Minnes skole, altså 15 prosent, blir de enorme. Dette overdimensjonerte prosjektet bør få ny politisk behandling og eventuelt nedskaleres til et mer jordnært prosjekt. Jeg forventer at Kunstsilo og det nye kulturhuset ikke får noen budsjettsprekk på grunn av de store prisstigningene da de snart er ferdige, eller får de det? Det forventes at kommunen redegjør for økonomien både for Gartnerløkka, Kunstsilo og Kulturhus.

