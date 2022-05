Nå er jeg ikke helt sikker på hvem Roald Håverstad sikter til denne gang; «Palestinske aktivister» kaller han dem, er de ungdommen som kaster stein, eller er det Hamas som sender ut raketter? De hater ikke jøder, sier han, men de hater okkupasjonen. Det er nok mange av de ca. 2 millioner arabere som bor i Israel som ikke hater jødene de lever sammen med. Men aktivistene, enten de er steinkastere eller rakettutskytere, er nok på linje med PLO-charteret som sier bl.a. i artikkel 9: «Væpnet kamp er det eneste virkemiddelet for frigjøring av Palestina…». Intensjonen etter Oslo-avtalen i 1993 var å revidere artikkel 9, slik at «væpnet kamp» skulle tas ut. Men dette har ikke blitt gjort. I PLO sitt charter fremgår det fortsatt at hele Israels territorium tilhører det palestinsk-arabiske folket (artikkel 1 og 2). I Hamas sitt charter artikkel 6 sies det bl.a.; «Den islamske motstandsbevegelsen vil kjempe for å reise Allahs banner over hver eneste tomme av Palestina» – noe som i realiteten innebærer at Israel må erobres og staten Israel opphøre og eksistere.

Når det gjelder uttrykket «okkupasjon» så er det i vårt tilfelle ikke snakk om noen okkupasjon, hverken lovlig eller ulovlig, av Gaza eller Judea og Samaria, herunder Jerusalem. FNs fordømmelse av Israel som en ulovlig okkupant på Gaza og Vestbredden synes å være et resultat av manglende kjennskap til faktum og juss. Som advokat og en av verdens fremste folkerettseksperter dr. Jacques Paul Gauthier sier: «Disse områdene er allerede med bindende rettslig virkning overført til Israel, saken er allerede avgjort». I medhold av prinsippet om «uti possidetis juris», (menes her at Israel har de grenser som i mai 1948), har Israel gjort, som rettmessig suveren stat, bare på ny gjeldende sine legitime suverenitetsrettigheter over sitt eget territorium. Dersom Vestbredden ikke tilhører Israel, hvem sitt land er det da?

Så hevder Håverstad at Israel driver apartheidregime. Rapporten fra Amnesty hvor Israel anklages for apartheid, har blitt tilbakevist fra mange hold, bl.a. fra israelske arabere. Den kjente jusprofessor Eugene Kontorovich sier det er grunn til å være bekymret for apartheid i Det hellige land, men ikke det apartheid som Amnesty påstår eksisterer. Skal man følge den standarden som er implisitt i Amnestys rapport, så er den palestinske regjering skyldig i apartheid mot jødene, skriver Kontorovich. Det finnes mange eksempler på dette.

Magasinet Economist Intelligence, søsterselskap til magasinet The Economist, presenterer årlig en liste hvor verdens land blir rangert etter demokratiske verdier. I fjor kom Israel på 27. plass, i år har Israel klatret til 23. plass. Israel ligger like bak Frankrike, og foran Spania, Chile og USA. Norge er på førsteplass. Når det gjelder politisk deltakelse scorer Israel like godt som Norge – toppkarakter.

Så hva med fremtiden? Håpet er at ånden i Abrahamavtalene får utbre seg!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.