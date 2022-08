Vi opplever mange trafikkulykker i Agder for tiden. Noen forklaringer dreier seg om behov å bygge ut flere kjørefelt, noen påstår at store skjermer i biler distraherer, selv om flere eldre biler uten noen form for digitalisering kjører ut av veien også. Andre påstår at mobilbruk har skylda. Det diskuteres også å senke fartsgrensen.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om digital ADHD. Begrepet er fortsatt ikke definert, men viser seg og blir stadig mer aktuelt å diskutere. Den digitale hyperaktiviteten er blitt en forutsetning til å holde seg oppdatert om helt hverdagslige ting. Jeg hører at bivirkningene av Covid - 19 og vaksinering har svekket konsentrasjonsevnen hos mange. Den digitale utviklingen kommer til å fortsette , og konsentrasjonsevnen og multitaskingen i bilen vil mest sannsynlig følge etter.

Skjerpings!

