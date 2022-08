Problemet er bare at veldig mange av disse bekymringene ikke hører virkeligheten til, og det er synd at ikke Fædrelandsvennen har mer ressurser til faktasjekking. Så da får de få litt hjelp!

Påstand nummer èn er om eldreomsorgen, der man sier det er blitt så mye verre, men uten noe sannhetsvitne så blir dette veldig rart. Hvis ting var blitt så mye verre som følge av sammenslåingen, og ikke utfordringer skapt av pandemien, så er jeg ganske sikker på at det hadde vært ganske lett å få fagfolk på banen for å uttale seg om dette.

Så er det kuttene i skolen, som gjøres i det ganske land, både for effektiv drift og som et følge av ekstra koronautgifter som ikke blir dekket av staten. Utdanningsforbundet kaller situasjonen alarmerende, men den er altså ikke et produkt av kommunereformen, slik som Sindre Solberg påstår. Den er et produkt av ineffektiv forvaltning og drift, gjerne da med for små enheter som bruker for mye ressurser på administrasjon, litt som i gamle Søgne.

Videre nevner Solberg niste i barnehagen, uten å være særlig spesifikk rundt hvorvidt dette er kommunale eller private barnehager. Det er iallefall slik at barnehagene gjennom pandemien, når det har vært gult eller høyere nivå, av smittevernshensyn har bedt foreldrene sende med niste. Når det er grønt nivå er det selvsagt en del barnehager som lager en del av maten selv. Igjen, så er dette som Sindre Solberg mener ble skapt av kommunereformen, egentlig et produkt av pandemien.

Den varslede økningen i kostnader ved sammenslåingen hentes stadig frem som en død kjepphest som ris og slås om hverandre, men man sier da ingenting om hva slags avgiftsnivå man ville fått i et selvstendig Søgne om man skulle realisere like mange store prosjekter som det som ble iverksatt som et produkt av reformen. Vi har fått en indikasjon på at hvis det blir reversering så blir vi som da blir Søgne-borgere igjen flådd etter alle kunstens regler, og ting blir dyrere enn i dag.

Når det gjelder ingeniørvesenet og byggesaksavdelingen og deres funksjoner, så tror jeg hr. Solberg kanskje bør få med seg at de har flyttet, og at det å stå og banke på rutene til Søgne rådhus, eller ringe de samme gamle numrene, ikke vil bære frukter.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.