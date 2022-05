Jeg deler deres bekymringer, og er oppgitt over de evige nedskjæringene og debatten om nedskjæringer ved sykehusene på Sørlandet. Jeg savner en debatt og en plan på de reelle samlede pasientbehovene – nå og i fremtiden.

Dagens helseforetaksmodell er en måte å pulverisere ansvaret på, slik at ledelsen ved Sørlandet sykehus styrer og drifter sykehuset vårt som en fabrikk, ikke som en av våre viktigste velferdsordninger hvor helse, beredskap og sikkerhet står i fokus.

Vi har over flere år hatt en tydelig stemme for sykehuset vårt i Tellef Inge Mørland (Ap). Nå er tiden inne for at hans parti og regjering leverer, både når det gjelder nødvendige bevilgninger, men også kvitter seg med en styringsmodell som gjør det umulig for sykehusene å utvikle et godt tilbud til innbyggerne. Det kan ikke være opp til en alt for høyt lønnet sykehusdirektør og hennes stab å drifte dette sykehuset slik de gjør. Vi trenger at noen skjærer igjennom politisk, og sikrer nok ressurser og politisk styring.

Vi er nå på full fart inn mot et todelt helsevesen. Det er det alvorlige bakteppet. Det er jo ikke det man vil, men det er det vi får. Når ikke staten tar vare på og styrer grunnmuren i velferdsstaten, så forvitrer den gradvis, og private aktører overtar. Da er det ikke lengre fellesskapet som sikrer alle elementær helsehjelp, men størrelsen på lommeboka til den enkelte. Den utviklingen må stoppes, og den må stoppes nå. Den eneste effektive måten å stoppe dette på er et offentlig helsevesen som har tilstrekkelig nok ressurser og helsefagkompetanse.

