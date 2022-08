Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er ikke kraftmangel i Norge som er utfordringen, men stortingsglobalistene. Sannheten er at Støre og stortingsglobalistene eksporterer billig kraft til resten av Europa og importerer strøm til sjokkpriser som nordmenn aldri historisk har sett maken til, men må betale helt unødvendige «blodmilliarder» kroner for.

Norge, denne hodeløse politikken må snarest endres, for nå er nok mer enn nok for det norske folk! Nå må det bli slutt på at hundrevis av norske skattemilliarder årlig brukes på: Land og regimer som hater nordmenn og Norge. Milliardene må heller brukes på nordmenn i Norge som sliter.

Du må vite at: Demokratene vil alltid sette det norske folk, vår industri og alle norske virksomheter først. Norge skal og må aldri bli Europas grønne batteri med monstermøller som ødelegger norsk natur og vår reine vannkraftenergi, for da går vi konk.

