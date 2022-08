Leewy benevner Kampesteinen som kjempesteinen, men de fleste kristiansandere bruker nok Kampesteinen. Han skriver videre: «Egentlig er det to store sten, den ene oppå den annen. I årtusener har de ligget der som en naturmerkverdighet, inntil en del ubetenksomme mennesker i 1863 begikk den vandalisme å sprenge den ene sten i stykker ved dynamitt, så halvdelen av den ble sprengt bort. Jeg har søkt å finne ut hvorfor dette ble gjort og er kommet til det resultat, at hærverket med det ulykksalige mineskudd er utført av byens brannfolk for at det på en lettvint måte kunne få sten til muren for Stampetjønna».

Videre skriver Leewy at han fra lektor T. Thorstensen i 1935 fikk opplyst at steinen er en såkalt «flyttblokk» fraktet dit med isen under istiden. Han forteller videre at den består av to adskilte blokker slik at den løse del er kommet på plass senere enn den nederste del.

De to deler er av noe forskjellig konsistens, blant annet er innholdet av feltspat forskjellig. Farven på de to deler er heller ikke lik. Den nederste del er av alminnelig gråstein, gneis som man finner meget av i terrenget omkring.

En kan imidlertid slå fast at også denne nederste del er flyttet fra områder lenger inne i landet. Sannsynligheten taler for at Kjempesteinen (stenene) er brakt på plass før den siste istid.

Han forteller at Kjempesteinene kan ha kommet langveisfra. Han antar at den øverste er fraktet lengst, men sannsynligvis neppe lenger borte fra enn Telemark. Leewy mener, ut fra sine kilder, at det er temmelig sikkert at det er mer enn 50.000 år siden stenene kom på plass, men ikke samtidig.

Som han påpeker, er det et unikum av naturens luner at disse to stener – som til sammen er blitt til Kjempesteinen, er ført langveis fra til forskjellige tider og plassert på dette underlige viset.

Men her slutter ikke historien. På slutten av den andre verdenskrig moret tyske soldater seg med å sprenge ned den øverste steinen som ble ytterligere skadet, men etter krigen ble den med store anstrengelser brakt på plass igjen til glede for oss alle.

Hensikten med mitt innlegg er å påpeke at et slikt klenodium, sentralt i vår fantastiske og unike naturperle Baneheia, fortjener å bli frigjort fra bjerkekrattet som i dag omkranser den og nærmest skjuler den for alle som passerer. I tillegg er det mitt håp at personer med geologiske kunnskaper kan verifisere de historiske opplysninger som Leewy har blitt fortalt, og at når dette er foretatt, sørger Kristiansand kommune for å få på plass et solid skilt med korrekte og historisk interessante opplysninger til glede for oss kristiansandere, men også for de mange turister som ferdes i Baneheia.

