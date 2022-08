La oss si at en vare koster 30 kroner i butikken. Produsenten fikk 10 kroner for den. 10 kroner kostet det så å frakte den til butikken, betale ansatte og husleie etc. Da er det 10 kroner igjen av de 30 du la på disken, og disse stikker kjøpmannen i lomma og tar med hjem. Ikke fordi han synes 10 kroner er et riktig beløp i seg selv. På andre varer tjener han både mer og mindre, men 10 kroner er i dette tilfellet en tredjedel av utsalgsprisen, og en tredjedel synes kjøpmannen han bør unne seg selv; uansett hva varen går for over disk.

Hvis nå innkjøpsprisen hos produsenten stiger sammen med kostnadene til ansatte, husleie etc. synes vi alle det er rimelig at vi må betale mer for varen. Hvis ikke, ville det snart henge et skilt på butikkdøra med «Stengt pga. konkurs». Siden disse kostnadene nå utgjør til sammen 40 kroner i stedet for 20 som før, er vi altså innstilte på å betale kjøpmannen 20 kroner mer for varen, som da vil koste 50 kroner. Kjøpmannen vil dermed kunne ta med seg sine 10 kroner hjem til familien slik de er vant til.

Men nei. Sjekker du neste dag prislappen på varen som tidligere kostet deg 30 kroner, koster den nå ikke 50, men 60 kroner! Og hvorfor det? Jo, fordi det ikke var beløpet, 10 kroner, som kjøpmannen var opptatt av, men brøken «en tredjedel»! Han synes det er rimelig at han skal sitte igjen med en tredjedel av hva du betaler for varen, selv om det betyr at du både betaler for hans økte omkostninger og hans økte fortjeneste!

Tror du din kjøpmann er en grådig særing?

I avisen The Guardian skrev Robert Reich 31. juli om hvordan alt fra store globale energiselskaper til selgere av dagligvarer utnytter inflasjonen til å øke sin fortjeneste.

«Big corporations are busily raising their prices because consumers have so little choice. Corporations are using inflation as cover.»

I et marked uten reell konkurranse, som det norske matvaretilbudet, følger kapitalen sitt første bud: Ta hva markedet er villig til å betale! Så mens Norges Bank øker renten for alle med gjeld for å slukke inflasjonsbrannen, hiver kapitaleierne bensin på det samme bålet ved å øke sin fortjeneste – og dermed inflasjonen. Staten tyner forbrukerne, men lar kapitalistene gå fri!

Reitan-familien, eierne av REMA 1000, tok i fjor ut 1,5 milliarder i utbytte.

En nylig doktoravhandling konkluderer med at utdannelse og kapital styrer forholdsmessig mye av politikken. Tror du det vil bli bedre under Erna?

