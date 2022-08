For at den visjonen skal bli en realitet er vi nødt til å sikre at dagens unge voksne har verktøyene de trenger for å ha et godt liv og være med å utvikle Kristiansand. Da er vi nødt til å sørge for at alle som trenger psykisk helsehjelp skal få det.

I dag er det dessverre altfor mange unge som sliter med egen psykisk helse, elever som opplever skolevegring og som gruer seg til hverdagen. Det er trist at noen må gå gjennom tunge tider uten å få hjelp. Å få hjelp når man trenger det burde være et selvfølge – det er det ikke i dag. Ungdata-undersøkelsen burde være et tydelig signal på at vi må prioritere hjelp til unge når 20 prosent av videregående elever i Kristiansand opplever å føle seg ulykkelig, trist eller deprimert. 50 prosent av videregående ungdommer synes alt er et slit og 29 prosent føler seg ensom.

Motivasjonen for å satse på et godt psykisk helsetilbud handler først og fremst om å gjøre hverdagen bedre for de som har det tøft i dag. Derfor har vi vedtatt å gå til valg på et psykisk helseløft. Et løfte om at barn og unge skal få den hjelpen de trenger når de trenger den. Da må vi starte med å styrke kompetanse på forebyggende arbeid i skolene. Vi må sikre at hver skole har den nødvendige kompetanse til å fange opp de som sliter, gi hjelp, men ikke minst drive aktivt arbeid for å forebygge psykisk uhelse.

Det er ikke bare viktig for å gi rammer for gode liv for våre ungdommer. Men det er også helt nødvendig for at vi skal utvikle kommunen på den måten vi ønsker i årene fremover. Næringslivet vårt skriker etter arbeidskraft. Vi trenger at hver enkelt får brukt sitt potensial og bidratt inn i arbeidsliv. Det er også den viktigste forebyggingen vi kan gjøre for å hindre utenforskap i voksen alder.

I Kristiansand er det altfor for mange som står utenfor arbeidslivet. Sånn kan vi ikke ha det om vi skal være Norges mest attraktive kommune. Vi har nettopp lagt bak oss en pandemi. Vi er fortsatt usikker på hva de langsiktige konsekvensene av den blir. Vår frykt er at de negative konsekvensene av tiltakene vi satte i gang for å holde pandemien under kontroll kan resultere i en bølge av barn og unge som går inn i voksenlivet med en tøff baggasje fra ungdomslivet slik tallene fra Ungdata kan tyde på. Det øker risikoen for å havne utenfor arbeidslivet, og inn i utenforskap.

Det kan vi ikke sitte å se på. Vi må handle nå!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.