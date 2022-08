Fru/Herr Redaktør,

I avisen mandag 15. august på side 6-7, er det et tankevekkende intervju med Arendals avtroppende kommunedirektør. Litt senere i avisen er det et leserinnlegg fra en av Kristiansands bystyrepolitikere som er helt motsatt tankevekkende.

Er trenden at Arendal løfter seg, har visjoner, mens Kristiansand graver seg ned i negativ kritikk av politikerkollegaer, Gartnerløkka, Kilden, Silo-kritikk, Fiffen osv, samt striden om/med Søgne og Songdalen?

Hvor er visjonene hos politikere, byutviklere og administrasjonen? Hvor er byens Glassheis til Baneheia eller Dueknipen, som kan gi utsyn?! Kristiansand sentrum fortettes av store forretnings- og boligblokker, mens i Arendal drømmes det om å åpne en tidligere kanal i sentrum, og et badeanlegg. De er stolte over det de får til: Sykehus, Gullknapp etc. etc.

Denne uka er det Arendalsuka som er blitt en viktig arena for påvirkning og meningsutveksling. Alle som vil noe positivt for fremtiden vår er der! Det er blitt viktig å være der og vise seg fram. Den setter Arendal på kartet og styrker selvbildet!

Politikere og byutviklere i Kristiansand; skjerp dere og vis at dere vil ut av denne negative trenden som byens utvikling tynges av. Nå er det snart kommunevalg. Vil noe! Snu denne negative trenden som rir byen og kommunesammenslåingen, gjør den til noe positivt! Få Søgne og Songdalen med dere! Hva om nytt sykehus bygges i området mellom Søgne og Songdalen, ikke langt fra E39?

Løft blikket!

