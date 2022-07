Fagdirektør ved Sørlandet sykehus Susanne Hernes forsøker i sitt svar 28. juli, til min artikkel i Fædrelandsvennen 25. juli, å forklare viktigheten av at SSHF er delaktige i et seminar under Arendalsuka.

Jeg kritiserer ikke seminaret eller innholdet i dette, men kritiserer at adm.direktør ved SSHF, med sin historie knyttet til den alvorlige avvikssaken ved SSHF, deltar som formidler på dette arrangementet. Seminaret omhandler avviksbehandling innenfor sykehussektoren, et særlig viktig tema i helsesektoren som krever innsikt.

Håndtering av feil er selvsagt en generelt viktig sak men mitt poeng er at det er lite sannsynlig at en sykehusledelse, som har sviktet så totalt over lang tid, har noe å lære bort. Det er denne ledelsen sin deltagelse jeg kritiserer og min kritikk blir ikke mindre ved at den samme ledelsen har tatt initiativ til seminaret. Det er jo normalt slik at man på seriøse seminarer henter inn fagfolk og personer som gjør ting riktig og som gjennom praksis har bevist at de faktisk har noe å bidra med overfor andre som driver i samme bransje.

Det er klart at feil kan skje alle steder og de fleste borgere har tillit til at systemet registrerer slike avvik og deretter forbedrer seg, men når det rapporteres utallige alvorlige feil på samme sted over mange år, og ledelsen ikke reagerer, da snakker vi om grov forsømmelse som må få konsekvenser for de som lukker øynene og håper at ting går over av seg selv. Legen i Flekkefjord fikk operere til tross for kunnskap om manglende kvalifikasjoner og utallige bekymringsmeldinger gjennom en periode på over 10 år.

På tross av dette lot dagens ledelse mannen bli flyttet til Kristiansand og tillot at han fikk operere videre uten tilsyn og dermed fortsette sin skadelige virksomhet. Fagsjef Toril Sagen i Statens helsetilsyn sier at begrunnelsen for den sterke kritikken derfra er sykehusledelsens manglende oppfølgning og styring av legen gjennom mange år. Hvordan en slik unnlatelse skal kvalifisere den samme ledelsen til å fremstå som læremestre i en så viktig sak, er for meg komplett uforståelig. Det er lett å anta at dette er et ledd i en strategi utformet av medierådgivere og at dette seminaret en del av planen for å forsøke å gjenopprette tilliten til sykehusets adm. direktør og styreformann.

Hadde ledelsen i en privat bedrift latt en ukvalifisert person drive gjentatt og langvarig skadelig virksomhet, med konsekvenser på personers helse, hadde utvilsomt ledelsen blitt stilt til ansvar, både av styret i selskapet og av samfunnet. Dersom eksempelvis en transportbedrift lar en sjåfør, uten riktig sertifikat, kjøre ned mennesker over tid med ubotelige skader og endog dødsfall som resultat, hadde sannsynligvis ledelsen i transportbedriften, som lot dette skje, bli stilt juridisk ansvarlig. Det hadde sannsynligvis ikke holdt at ledelsen flyttet sjåføren til en annen avdeling og lot han fortsette å kjøre bil og påføre skade.

Stillingsvernet i offentlig virksomhet later til å være så sterkt at ledelsen alltid slipper unna og systemet blir dermed ikke bedre. Man lønnes for stort og overordnet ansvar men når alvorlige og repeterende feil dukker opp, da pulveriseres ansvaret som pollen i blomstringstiden. Det å bringe slike ledere inn som formidlere på seminarer er på ingen måte tillitsbyggende.

