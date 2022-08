Jeg har kjørt Kristiansand-Birkeland jevnlig de siste 9 år. Siste 2 - 3 år har det vært en slik trehjulssykkel i veikanten på Drangsholt, i 50-sona. Må innrømme at jeg skvatt skikkelig første gangen jeg så den, var kanskje 20 cm fra veien, men uansett så kjører jeg 50 i 50-soner. Likevel synes jeg dette virker mot sin hensikt.

Kan forklare nærmere.

Når jeg så har sett dette "varselet" X antall ganger, altså hver helg på vei til hytta - i mange måneder, ja da blir jeg ganske avskremt. For meg så virket det slik at om det faktisk hadde sittet et barn på en slik sykkel i området, ja da hadde jeg ikke reagert i det hele tatt. Jeg holder fartsgrensa, men om det er barn rett i veikanten så gjør jeg jammen ikke det! Da bremser jeg kraftig ned for å rulle stille og rolig forbi, klar til å stanse på et par sekunder. Men det tror jeg jo aldri skal skje, nettopp fordi jeg blir lurt uke eter uke, måned etter måned. Derfor virker det mot sin hensikt.

Men jeg har selv gjort et "pek" mot bilister som kjørte alt for fort i ei 60-sone. Lagde en "lasermåler" ved hjelp av blant annet en tom isboks, et rømmebeger og litt sort maling. Den fikk stå ei lita stund, mange bremsa da de så den, men plutselig var det en bilist som stoppa helt for å gå ut av bilen og sparke "laseren" min ut i grøfta. Tror nemlig slikt er kortvarig nytte for mange, men for mange andre er det ingen nytte i det hele tatt.

Flere fartskontroller, mer synlig politi og bedre holdninger tenker jeg er det som skal til!

