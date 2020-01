IS- kvinnen – mellom sannhet, usannhet og læring

Det har vært dager med storm rundt hjemhentingen av en IS- kvinne og hennes to barn. Det ville vært brutalt å la dem forbli i Al- hol leiren. Uansett om barna var akutt syke eller ei, er ikke interneringsleiren noe sted å være for den som ønsker å leve.