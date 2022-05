Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

En stakkars Søgne-pendler, eller for den saks skyld en vanlig stakkars bilende som daglig bruker den overbelastede Vesterveien (navnet ble vedtatt i byggetiden rundt 1958) fra øst til vest og visa versa. Kommer for sent på jobb om morgenen, og kommer hjem til kald saus og poteter. Daglig, ukentlig og årlig sluses de som zombier gjennom denne flaskehalsen.

Det er ufattelig at dette aksepteres av samfunnets bærebjelker, de arbeidende skattebetalere og ikke minst vare-transportørene. Riktig nok skal noen svinge av til Vågsbygd og der omkring, men volumet som betyr noe i denne sammenheng, fortsetter ut på, og kommer inn fra E39/E18 . Noen skal jo til sentrum, men volumet skal videre, videre og så videre. Hva er løsningen på denne gordiske knute? Ytre ringvei! Ikke alle veier skal føre inn og ut av Kristiansand, slik som romerne trodde om Romerrikets veinett i år 240 før vår tidsregning.

Nå kan vi i mandagens nettavis, lese følgende: «E39 Mandal-Lyngdal, E18/E39 Ytre Ring og E39 Bue Ålgård utsettes inntil videre». Altså er våre planleggere av områdets infrastruktur mentalt fortsatt i en tilstand som hører historien til.

Et miljøaspekt: Hvor mye diesel, bensin og batteristrøm forbrukes ekstra grunnet det ovenforstående? For ikke å nevne forurensing av CO2 og støy langs denne veistrekning fra antikkens tidsalder.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.