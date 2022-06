Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Vedum sier han er overrasket over bråket siden det egentlig bare handler om at folk skal bli lyttet til. I en kommune med 110 000 innbyggere har han besluttet at bare 15 000 nå skal få bestemme kommunens fremtid. Hva er det han ikke forstår?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.