Vi må også anerkjenne at vi har en felles utfordring i form av en regjering som egentlig ikke bryr seg om Sørlandet, og især ikke om Søgne.

Jeg håper Kristiansand kommune sier nei til folkeavstemning, og setter Sørlandet på det politiske kartet inne på Stortinget. Den totalt manglende respekten for lokalpolitikken har vært åpenbar gjennom hele min levetid, og er tydelig understreket, først av sammenslåingen, og nå som ting faktisk har blitt bra, av et reverseringsinitiativ som ikke gjør annet enn å polarisere og så splittelse. Å gå tilbake til en struktur der Sørlandet er delt opp i flere små enheter er uklokt om man vil endre maktforholdet sentralt. Nå har vi sjansen til dette, åpenbart, ellers hadde nok ikke Støre og Gjelsvik vært så bastante på gjennomføring av folkeavstemning.

Dette handler om Sørlandet, ikke om Søgne, og om hvordan vi i en mannsalder har blitt avspist med smuler fra sentralt hold, fordi vi har vært lette å kue. Det er også fordi vi ikke har stått samlet. Hvis en har et reelt ønske om at vi alle skal få det bedre, så er det nå som er tiden for å stå sammen, mot regjeringens ekstremt flaue utspill og udyktighet. Når regjeringen signaliserer at de vil ha folkeavstemning, men ikke gir noen indikasjon på at de engang vil betale for den, så er det helt klart at vi bør si nei. Hvis regjeringen skal tvinge oss til reversering, så får de betale for og arrangere hele prosessen, inkludert folkeavstemningen. For meg virker regjeringen motivert til dette av et ønske om å holde oss splittet, slik at vi ikke har noe som helst å si sentralt. Sørlendinger, foren eder!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.