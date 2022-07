Kleppe bør med sin fartstid som politiker vite at riktig adressat er vår energiminister. Ut fra hva jeg har kunnet lese meg til er Terje Aasland (Ap) sitt svar "Regjeringen overvåker situasjonen nøye" samt "Vi må øke vår energiproduksjon mye og raskt". Vår statsminister legger til «Eksportkablene har tjent Norge godt og vi må bygge ut vindkraft både på land og på hav». Denne politikken har NHO stilt seg bak og nå sist, selveste LO. NORWEA, med Åslaug Haga i spissen, går rundt og gliser. Demokratene bør derfor ikke gå i samme fella som politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Misunnelse er en sterk drivkraft, men jeg liker bedre handlinger som er egnet til å endre vår energipristragedie.

Da er det en ting som nytter. Sett i bunnpluggen og ta nasjonal kontroll over pris og forsyningssikkerhet. Selvsagt er regjeringens forskjellsbehandling av egne borgere hårreisende. Svarer er imidlertid ikke at vi alle skal lide like mye under felles dumskap. Da er det bedre å gjøre noe med årsaken.

Imens sender regjeringen sin høring av REPowerEU ut i det ganske land. EU trenger rask tilgang til mer fornybar energi. Høringen sendes ut i sommerferien - på engelsk - fordi det haster - for EU! Betimelig legges skylden for hastverket på Russland. Et EU i energikrise vil ha oss til å ofre vår natur, våre lokalmiljøer både på land og hav og i tillegg vårt største konkurransefortrinn – rikelig tilgang til ren og billig vannkraft. EU ber oss peke ut hvem som kan ofres kjapt og uten nærmere undersøkelser. Er det vår samiske befolkning, er det birkenesingene, vår unike natur eller våre unike havområder? Det er hva EU nå hastebehandler under navnet REPowerEU og som vår regjering har sendt på høring. Blir EU sitt vedtak funnet EØS-relevant overstyres norsk suverenitet. Dette er vår traumatiske energisituasjon som vekslende regjeringer har ansvaret for.

Det er noe med å lære av egne feil. Skal det være mulig å anvende vårt arvesølv vannkraften - i samsvar med våre lover - til beste for folk og verdiskapende virksomheter, må bunnpluggen på plass. Bunnpluggen leverte vår regjering til EU og gav fra seg myndigheten til fordel for de fire friheter. Jeg skal saktens holde ut med å betale 165 ganger mer enn Nord-Norge en stund til, men jeg holder ikke ut en regjering som - vil overvåke situasjonen nøye!

