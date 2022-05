Poenget med mitt innlegg var ikke å drøfte innholdet i Bibelen, men et forsøk på å få Fvn til å tenke igjennom om Andakten er tilstrekkelig faktabasert til å kunne trykkes som avisens journalistikk, eller om den burde merkes bedre eller tas ut.

Jeg ønsker likevel kort å svare på dine påstander:

Du hevder at de som skrev kopiene fra en ikke eksisterende original, fikk informasjon fra mennesker med spesielt god hukommelse. Dette er igjen en påstand uten bevisverdi. Det faller på sin egen urimelighet at mennesker skal ha husket detaljrikdommen i Bibelen tidligst 40 år etter hendelsen.

Du hevder samtidig at det brukes historiske skrifter som dokumentasjon i andre sammenhenger.

Til det er det å si at beviskravet øker ut fra hvor usannsynlig hendelsen er. Dersom noen beskriver at de for 40 år siden ble løftet opp av grønne menn og kunne gjøre alle friske, ville det krevd mer bevis enn om de hevdet at det hadde sett en fantastisk solnedgang.

Ingen bestrider at enkelte ting i Bibelen er historisk korrekt og kan ha skjedd. Problemet blir når man skal bevise det overnaturlige.

Om man fant et likklede, og det viste seg å tilhøre en person for 2000 år siden, gir det likevel ingen bevisverdi til påstandene om overnaturlige evner og en Gud.

Jeg sier ikke som jødene at Jesus ikke finnes. Jeg mener bare at det ikke finnes gode bevis for hans overnaturlige evner.

Kritisk tenkning åpner for at vi ikke vet svaret på forhånd. Vi forsøker å finne bevis først og konkludere når det er godt grunnlag for det. I alle religioner er det dessverre motsatt. Man begynner med konklusjonen (Bibelen), og leter så etter det som passer.

Et lite tankeeksperiment: Er du åpen for å lete etter bevis for at Gud og Jesus ikke finnes?

Med dette avsluttes debatten fra min side.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.