I oljelandet Norge er prisen på bensin over det dobbelte. De sentrale politikerne i Norge opprettholder det høye avgiftsnivået under dekke av at vi nordmenn skal redde verden. Det er på tide at vi stopper denne ekstra avgiftsbeskatningen og får bensinpriser som den jevne borger kan se seg råd til å fylle tanken med. Bilistene betaler nok avgifter fra før.

