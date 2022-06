Jeg kan forsikre Kristiansand og andre kommuner at en av mine viktigste oppgaver er å løse fastlegekrisen. Regjeringen jobber intenst med å snu utviklingen.

Vi ser at flere kommuner sliter med å rekruttere fastleger, og stadig færre unge leger vil inn i fastlegeordningen. Den utviklingen må vi snu. Fædrelandsvennen skriver på lederplass fredag 10. juni at regjeringen må komme på banen. Jeg kan forsikre Kristiansand at regjeringen jobber målrettet med å styrke fastlegeordningen.

Regjeringen Solberg la mai 2020 frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten som skulle løse utfordringene. Den virker nå på tredje året, men tiltakene har ikke hatt ønsket effekt. Slik situasjonen har utviklet seg, sitter kommunene igjen med en økende del av utgiftene for å kompensere for en ustabil fastlegesituasjon. Det er ikke en situasjon vi ønsker.

Vi har allerede satt i gang flere viktige tiltak for å snu utviklingen. I Hurdalsplattformen er vi tydelig på at regjeringen skal styrke basisfinansieringen. Vi har styrket ALIS-tilskuddet og gjort ordningen nasjonal. Vi jobber med å redusere fastlegenes arbeidsoppgaver med attester og erklæringer, og vi har lyst ut et legevakttilskudd som kommuner kan søke på.

Det er imidlertid ikke nok.

Vi vil ta sterkere og mer kraftfulle grep for å sikre en bærekraftig fastlegeordning over hele landet. Det innebærer at vi nå ser på hele innretningen og finansieringen av allmennlegetjenesten. Dette vil vi ha dialog med Legeforeningen og KS om. Regjeringen vil komme tilbake til detaljene i statsbudsjettet for 2023.

