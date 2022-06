Og det er kun i de siste 2 1/2 av disse 381 årene at byen har inkludert Søgne og Songdalen. 2 1/2 av 381 år! Og da er det merkelig at så mange kristiansandere – samt endel søgnefolk og andre – er så urolige for at Kristiansands økonomi skal forringes kraftig hvis «bydelene» Søgne og Songdalen utskilles igjen. Ikke bare er et slikt scenario fullstendig urealistisk, men det røper samtidig hva den egentlige agendaen med sammenslåingen virkelig er: Pengene våre!

Og ikke minst: Byens lokalpatriotisme. De «følelsene», dere vet – som vi i Søgne og Songdalen har fått beskjed om å legge til side, til fordel for nøkternt og klinisk fokus på påståtte «besparelser», «effektivisering» og mer «robust» kommune...

Nøkkelordet her er «storbystatus». Jeg får inntrykk av at det er nettopp storbystatusen i seg selv de er mest redd for å miste – utenom de før nevne pengene fra Søgne og Songdalens innbyggere. Å havne et godt stykke under det påkrevde minste innbyggertallet på 100.000 igjen. Et tall de utelukkende greide å passere ved å annektere nabokommunene Søgne og Songdalen.

Storbytilskuddet er bagatellmessig i forhold til byens totale budsjett – så da står vi langt på vei tilbake med dette som reformtilhengerne har sagt at vi andre ikke må la oss styre av – nemlig «følelser». I bunn og grunn lokalpatriotisme. Tanken på hjemstedet som «storby».

Ja, for hvis Kristiansands økonomi mer eller mindre skulle kollapse om pengene fra Søgne og Songdalen uteble, da måtte det stå virkelig dårlig til med byen – som uten oss fortsatt vil telle omkring 90.000 innbyggere. Og om Kristiansand har igangsatt litt vel mange kostbare prosjekter på relativt kort tid – innenfor gamle Kristiansands arealer – da er jo dette deres eget verk. Og deres eget ansvar. Ikke vårt i Søgne og Songdalen.

Sluttligen: Det burde ikke være nødvendig å understreke det, men det ser ut til at det likevel er påkrevd, slik enkelte argumenterer: Vi i Søgne og Songdalen har ikke tenkt å annektere bydeler i gamle Kristiansand når vi forhåpentligvis snart skilles ut igjen. Vi skal bare ha tilbake våre arealer og ressurser. De har greid seg i 378-379 år uten oss, og vil sikkert greie det i framtiden også. Og har de feil politikere til å utføre det politiske arbeidet, da får velgerne i gamle Kristiansand bruke stemmeseddelen annerledes ved neste korsvei – og framover. Vi i Søgne og Songdalen skal ikke ta støyten for Kristiansands kroniske pengebehov – og for byens småbykomplekser.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.