Hva er det som kan være årsaken til slike uoppmerksomheter? For det er overhodet ingen tvil om at det er nettopp det det er, nemlig at en eller flere sjåfører er uoppmerksomme et lite øyeblikk.

Her kommer det selvsagt også inn hvor nærme man ligger til det foranliggende kjøretøyet. At altfor mange ligger uforsvarlig tett bakenfor den foranliggende bilen, er dessverre noe man altfor ofte ser. Kan synes som at mange ikke forstår hvor lang bremselengde som er nødvendig for å unngå å kjøre inn i kjøretøyet foran dersom dette stopper plutselig opp. Eller dessverre, at man tenker at vedkommende foran stopper sikkert ikke…

Jeg må innrømme at jeg ikke forstår hvorfor det skal være så vanskelig til enhver tid å holde en sikkerhetsmessig stor nok avstand avhengig av hastighet og føreforhold. Jeg forstår heller ikke at altfor mange fikler med mobiltelefoner i trafikken, selv om at alle vet at det er farlig og forbudt. «Men, jeg skulle jo bare», er en kjent «unnskyldning»

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.