Norge må forske på kjernefysikk og -kjemi, ifølge regjeringen. De siste månedene har vi sett et økende behov for forskning innen energi og kraftproduksjon. Det er ennå ikke planlagt etablering av atomkraftanlegg i Norge, det blir av regjeringen ikke tatt stilling til i denne regjeringsperioden.

Denne atomforskningen som regjeringen legger opp til, skal belyse muligheter og trygghet rundt energi og forsyningssikkerhet. Det tolker jeg som et signal om at det skal forskes på muligheter, fordeler, effektivitet og hvilken effekt vi kan ha hvis vi velger å etablere et atomkraftverk, sammenliknet med andre typer energiproduksjon.

Norge har hatt forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden, men disse er utdatert og skal ikke brukes mer. Hensikten med bevilgningen på 25 millioner er å sikre oss kritisk kompetanse innen kjernekraft, og her må Agder være med. Vi har et europeisk anerkjent universitet i Agder, verdensledende kompetanse blant selskapene i Eyde-klyngen og GCE Node. Jeg har sendt en formell henvendelse til statsråd Ola Borten Moe som er ansvarlig for forskning, der jeg ber ham vurdere Agder som destinasjon for å etablere et fagmiljø innen kjernekraft.

Frp er ambisiøse på vegne av Agder, og har som mål å ta en nasjonal rolle innen energiproduksjon. I tillegg til fornybar energi, iverksette oljeboring i Skagerrak, utvikle potensialet innen vannkraft og nå forskning på kjemi og kjernefysikk.

Jeg vil at Agder skal være en relevant region som er en premissleverandør innen energiproduksjon, og som er attraktiv for etableringen av flere nasjonale og internasjonale selskap innen leverandørindustrien.

