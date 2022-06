Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Ved regjeringsskiftet gav velgerne mandat til en dreining i politikken. Ap gikk til valg på en politikk som skulle minske forskjellene, styrke tryggheten for arbeid, omstille næringslivet til mer grønn industri, styrke våre felles skoler, sykehus og helsetjeneste.

Regjeringen har levert: skattepolitikken har satt en kontant stopper for at de med mest skal få skattekutt, mens de med minst får minst, en storstilet omstilling av næringslivet er på gang, med Agder som ett av satsingsområdene, hydrogenproduksjon er nå sikret i Kristiansand. Det er satt i gang en storopprydding i arbeidslivet der retten til heltid blir reell, arbeidslivskriminalitet skal bekjempes og folk skal ha faste, hele stillinger.

Offentlige skoler og sykehus er styrket og privatiseringen stoppes så penger ikke flyttes til private kontoer i utlandet. Gratis SFO for førsteklassinger er innført og barnehageprisene er redusert. Karensåret som førte mange ut av arbeidsoppfølging og over i uførestatistikken, er fjernet. For å nevne noe.

I transportsektoren vil man ha mer vei for hver krone. Nye Veier er ikke lagt ned, men har selv valgt å stanse anbudene. Det er ikke en politisk avgjørelse. Regjeringen vil fremskynde neste Nasjonale transportplan med ett år og varsler at vegsektoren skal levere på to forhold; utviklingsprosjekter og prioriterte vegstrekninger. Nye Veier har ikke så langt varslet endringer i prioriteringen, selv om de har kommet med forslag om gjenbruk og lavere motorveistandard. Klimaendringer, pandemi, krig i Ukraina og en urolig verdensøkonomi, kombinert med mangel på arbeidskraft gjør det enda viktigere å holde fast på dette politiske veiskillet.

De med minst rammes alltid hardest i kriser. Derfor må vår viktigste oppgave nå framover være å holde orden i økonomien, unngå inflasjon og trygge offentlige velferdsordninger og en rettferdig økonomisk politikk.

