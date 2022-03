Kjører du opp Fidjebakken med bil er det to kjørefelt. Høyre felt er skiltet med buss/taxi, men ved avkjøring til Rigetjønnveien står et nytt skilt med slutt på buss/taxi-felt.

Da skal bilene legge seg inn i høyre felt hvis ikke du skal kjøre forbi. Det som skjer da, er at litt for mange bilister fortsetter i venstre felt, med det resultat at mange bilister irriterer seg og kjører forbi i høyre felt. Noe som er helt ulovlig.

De som kjører elbil i høyre felt fortsetter også i høyre felt, som om de ikke har sett skiltet som markerer slutt på buss/taxi-felt. De kjører forbi biler i venstre felt etter skiltet.

I § 5 står det: Kjøretøys plass på vegen: Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

I praksis betyr det at du som kjører bil skal legge deg i høyre felt, så lenge dette er mulig med den farten man har. Ulovlig forbikjøring til høyre kan koste over 7000 kroner.

Det hadde vært fint å få en uttalelse fra politiet, som umulig kan overse dette. De kjører jo her daglig. Spør du meg, fremstår hele veistubben med skilting som molboaktig og forvirrende.

