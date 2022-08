Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er ikke så merkelig. Det er Høyre og Ap sammen som har hovedansvaret for den feilslåtte energipolitikken. Norge har mistet styringen med en av landets viktigste ressurser, vannkraften. «Markedet» har overtatt kontrollen. Det burde være selvsagt at våre politikere har kontroll på folkets felles eiendom, vannkraften. Det har de ikke lenger.

Når Erna og Jonas blir spurt om hva som har gått galt, peker de på Putin.

Det er en håpløs ansvarsfraskrivelse. De må gjerne hamre løs på Putin. Han er en diktator og krigsforbryter. Men strømprisen i Norge burde de har ryggrad nok til å ta ansvaret for selv, ved å vise til sin egen politikk, som er hovedårsaken til galopperende strømpriser.

Det finnes viktige ressurser i samfunnet som ikke kan overlates til kapitalens krokodiller. Høyre har alltid vært markedets våpendrager, men at ledelsen i Ap ikke ser dette, er vanskelig å fatte.

Jonas’ tospannkjøring med Erna tjener neppe partiet. Det er heldigvis mange gode sosialdemokrater på grasrotplan i partiet, og det spørs om de er særlig fornøyde med statsministerens markedsliberalistiske holdning til fellesskapets eiendom.

Norge har overskudd av fornybar kraft, og vi skal selvsagt fortsatt være solidariske med Europa og selge overskuddet av vannkraften. Men når bedrifter og vanlige folk i Sør-Norge i dag må betale 600 ganger mer for strømmen enn det koster å produsere den, hjelper ikke det europeerne.

Og det er heller ikke skurken Putins skyld at det er sånn.

Det er det superkapitalistiske såkalt «frie» kraftmarkedet som Erna og Jonas forsvarer, som gjør at hele befolkningen nå må få sosialstønad for å betale strømregningen. Og det er sosialt sett en meget urettferdig politikk. Er du stinn av gryn går det greit, men for mange private, og deler av næringslivet, er dette meget problematisk.

Det er meningsløst at europeiske gasspriser skal styre norske strømpriser, og det er heller ikke i samsvar med loven om vannkraftressurser:

I vannkraftlovens paragraf 1. står det: «Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten.»

Erna og Jonas går i tospann, og står bak en politikk som gjør det stikk motsatte.

Hvor lenge skal de få holde på?

