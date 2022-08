Jeg er derfor utålmodig på at regjeringen og Stortinget bevilger målrettede midler til våre tre sykehus i Agder slik at vi kan jevnlig drive med vedlikeholdsetterslep. Jeg sammenliknet kvinneklinikken i Kristiansand med et øst-europeisk fengsel, og det høres brutalt ut, men det er faktisk et ubestridelig faktum at deler av fødeavdelingen er i elendig forfatning. Jeg fikk kritikk av sykehusdirektør Nina Mevold, samtidig listet hun opp andre positive investeringer som sykehuset er i gang med.

Nina Mevold er en dyktig, ambisiøs og rettskaffen direktør for sykehusene i Agder. Jeg har mange gode historier fra mennesker som har vært i behandling på sykehuset i Kristiansand, og samtlige skyter av de hvite englene. Jeg har på besøk snakket med de mye, og jeg er overasket over at det finnes så mange omsorgsfulle mennesker på ett sted. Det er mange gode ansatte på sykehusene våre. Jeg har bestemt meg for at ny kvinneklinikk skal på plass raskt, og jeg har god dialog med våre helsepolitikere på Stortinget.

Jeg ble interessert i politikk på barneskolen, da hadde ikke kommunen råd til å pusse opp skolen. Når jeg begynte på skolen, så var fortsatt det samme interiøret fra den tiden min kjære mamma gikk der. Vi hadde asbest i veggene, og luftkvaliteten var elendig. Vi måtte ut og ha undervisning ofte, fordi luften i klasserommet var elendig, og asbest er kreftfremkallende. Etter denne asbesttiden på barneskolen, så valgte jeg Møvik ungdomsskole fremfor Fiska på grunn av manglende vedlikehold. Når jeg skulle på videregående, så gjorde jeg alt for å ikke havne på Kvadraturen videregående skole som i 1996 var i dårlig forfatning sammenliknet med Gimle skole. Heldigvis kom jeg inn på Gimle. Nå er Kvadraturen pusset mye opp og den fremstår som en langt bedre skole i dag. Den samme kampen som jeg selv tok som elev for å unngå å sitte på de verste skolene våre vil jeg ta inn i kampen mot et bedre sykehus. Jeg vil at de ansatte skal ha bedre lønn, finere og mer moderne fasiliteter for både seg selv og pasienter.

Jeg skal fortsette å jobbe for bedre sykehus og tjenestetilbud i hele Agder. Jeg vil anbefale at dere som er i Helse Sørøst informerer regjeringen og Stortinget om de elendige forholdene på noen steder, og si at enten så kommer det penger i statsbudsjettet, ellers så får ikke de ansatte eller pasienter det de har krav på. Det eneste som nytter er klar og tydelig tale.

Innlegget er forkortet. Red.

