Jeg legger merke til at det er et stort tema for fvn om dagen, at jenter og kvinner opplever å bli trakassert og sjikanert. Det gjelder også gutter og menn.

Mobbing, utstøting og vold er ikke noe nytt i samfunnet vårt. Porno har i alle former fantes lett tilgjengelig så lenge jeg har levd, og jeg har passert 50.

Det som er nytt nå sammenlignet med for noen år tilbake, er vel nettmobbing, og det kan være vanskelig for barna å snakke med foreldrene om da det ikke er lett synlig for noen. Det kan ofte være sånn at barna sier de har det bra og at alt virker greit selv om det ikke er det.

Som forelder selv synes jeg kan det være vanskelig å snakke med barna om alt mulig, særlig når de er i tenårene, så ofte er det bra at barna snakker med noen andre voksne de føler seg trygg på. Jeg er enig i at foreldre har det største ansvaret for egne barn, det skulle da bare mangle.

Men jeg mener bestemt at skole, lærere og andre som jobber og er i kontakt med barna daglig også har et stort ansvar når det gjelder å lære barna grensesetting og folkeskikk. Barn og ungdom er store deler av livet på skolen og i aktiviteter de har på fritiden, ofte er de bare hjemme noen få timer før de legger seg i løpet av ukedagene. Så min mening er at det er et felles ansvar å oppdra barn, det er også viktig å kunne «tørre» å si ifra om man merker at noe er galt. Dessverre er samfunnet blitt veldig lukket, og de fleste bryr seg bare om meg og mine, det er vel knapt noen som går på besøk til den nye naboen? Jeg tror integrering og samhold er det som er hovedproblemet i dag, og at vi begynner å få et stort klasseskille. Skal vi gjøre noe med problemene, må vi voksne først gå i oss selv og tenke over hvordan vi møter andre mennesker i samfunnet, for vi er et speil for barna.

