Can you believe it? Et håpløst avtaleverk medfører med andre ord at hele (dvs. 100 prosent!) av vår kraftproduksjon prises til europeiske priser. Eivind Mauland treffer spikeren på hodet i sin nylige kronikk «Energistormakten Norge fanget av feilslått energipolitikk». Kronikken burde være obligatorisk lesing for politikere som har radert ut våre komparative fordeler der vi i generasjoner har hatt billig, forbybar kraft.

Spørsmålet nå er om det er for sent å snu? Jeg har i tidligere leserinnlegg argumentert for at nok strøm til norske forbrukere ikke burde koste mer enn ca. kr. 1,00 inkl. alle avgifter, også nettleie. Dette baserer jeg på opplysninger om at modernisering av eksisterende og utbygging av ny vannkraft kan øke produksjonen med ca. 40 prosent fra dagens nivå. Samtidig må overføringskapasiteten mellom nord og sør bygges ut vesentlig. Her er det allerede ting på gang, men arbeidet må forseres.

Glem kabler til kontinentet. Glem eksport av norsk vannkraft. Glem import av dyr, fossil kraft fra kontinentet. Hvorfor mener våre politikere at dette ikke er mulig?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.