Tradisjonen her på Sørlandet er at båten sjøsettes og mange turer går til den fantastiske skjærgården mellom Mandal og Risør. Båtfolket tar også noen pauser underveis og legger til kai i byene, særskilt har Lillesand vært en fin plass.

Hittil i sommer har det vært få båter som overnatter, blir noen dager ved kai i Lillesand. Normalt skulle det ha vært mange båter i Lillesand nå, men det har det ikke vært. Storinnrykket av rike oslofolk kommer nok når fellesferien begynner, og mange flotte båter kommer til å ligge ved kai for overnatting og handling i Lillesand by.

Jeg tror sommeren blir mye annerledes for mange vanlige folk i år. Alle vi som betegner oss som vanlige folk, har rett og slett ikke råd til å bruke båten, av den enkle grunn at bensin og diesel er blitt så dyrt.

Tankene går tilbake et år, da finansminister Vedum sto frem med sin latter og lovet at ble det Ap og Sp i regjering så skulle vanlige folk tilgodeses, for nå var det de rike som skulle få svi på pungen.

Etter at disse månedene har gått så er det vanlige folk som har fått svi, og ikke har råd til å kose seg med båten sin i skjærgården. Igjen er det de som er rike, som har flotte og store båter, med hytte på Sørlandet, og som ikke teller på tusenlappene, som kan ferdes på sjøen. Fylles tanken for 3-4000 kroner, så blir den nok fylt opp igjen når tanken er tom.

Jeg misunner ingen, og ønsker alle sommergjester både de med hytte og stor flott båt, og de som kjører rundt i ei lita jolle, velkommen, men en bismak blir det når regjeringen, Ap og Sp, gikk ut med den lovnaden de gjorde før valget. God sommer, Vedum og Støre.

