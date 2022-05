Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Buurtzorg er blitt en nederlandsk gigant innenfor hjemmehjelp, på tross av at organisasjonen går mot all moderne ledelsesform.

Buurtzorg har ingen personalavdeling, markedsføringsavdeling eller toppstyring. Toppledelsen tror ikke på behovet for mange møter, fordi der skjer sjelden noe nytt. Hver avdeling eller hvert team er opp til 12 personer, som selv bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, og hvem som skal ansettes. Hvert team løser ofte selv sine problemer. Det skal nevnes at lønningene ligger litt over gjennomsnittet for de 10.000 ansatte.

Det geniale er at vi lærer mye gjennom sosial kontakt. Det er med den metoden mennesket alltid har lært best, fra barn til voksen alder. Dessuten er det en stor motivasjon selv å bestemme over sin jobbsituasjon. Man kan lage avtaler med de andre i avdelingen, om hvordan man ønsker å bruke tiden.

Den moderne ledelsesstil er motsatt, med veldig lite selvbestemmelse, ofte med ville mengder med skjemaer som skal utfylles for kontrollens skyld. Der mangler tillit. Toppledelsen får ofte urimelig høye lønninger, hvor deres fokus er på så høyt økonomisk utbytte som mulig. Målsettingen går foran personalets og kundenes beste.

Hvis man ser på ledelsen av Helse Sør-Øst, kan disse ikke klandres for en leges mange feiloperasjoner, fordi ledelsen ikke vet hva som foregår på avdelingene. Dette er kanskje en litt urimelig vurdering, men en gang iblant fremmer overdrivelse forståelsen. Ledelsen bruker tallene fra de mange skjemaer og prosedyrer til å fatte sine beslutninger. Hvis det var sykepleierne og legene som bestemte, kan man forestille seg at der ville skje som med Buurtzorg, at motivasjonen og gleden i å arbeide ville øke kraftig, noe som ville gi mindre sykefravær og bedre output.

Vi snakker mye om at tillit er avgjørende for å ha et bra samfunn. Den manglende tillit mellom ledelse og ansatte gir mye dårligere arbeidsmiljø, dårligere inntjening og mindre lykke i samfunnet. Man kan se dette på sykehus, universiteter og store virksomheter, som har amatøraktig ledelse, fordi de eksempelvis ikke aner hvordan personalets ideer kan forbedre virksomheten.

